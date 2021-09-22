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Ру Тат
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22 сентября 2021  02:09
Эльза Кузнецова

В казанской галерее «Дали» состоится открытие выставки «Лето, пока!»

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В казанской галерее «Дали» состоится открытие выставки «Лето, пока!»
Фото предоставлено художницей Лада Аюдаг

23 сентября в художественной галерее «Дали» города Казани состоится открытие выставка «Лето, пока!». Таким образом художники Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ решили попрощаться с летом. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала председатель ПСХ СНГ Лада Аюдаг.

Зрителей ждет экспозиция, сотканная из летних впечатлений авторов картин. Посетители увидят восточные странствия, африканские мотивы художницы и хозяйки галереи Людмилы Симоновой, пейзажи Пятигорска и Эльбруса Юлии Айвазян. 

Черноморские пейзажи представит арт-группа «Бегущие по волнам»: Лада Аюдаг и Таня Тэнчъ, с уникальным проектом в истории живописи «Одна картина — две художницы».

Графические наброски волжских берегов представит Натан Солодухо, а Михаил Краев — белые паруса на холсте. Также можно будет полюбоваться трогательными незабудками Ирины Красновой-Волгиной на шелке.

«На выставке в общей сложности можно будет увидеть 20 работ. Для свободного посещения экспозиция будет доступна с 23 сентября в течение месяца. Кроме того, на открытии выставки выступят поэты, которые продекламируют свои произведения», — отметила собеседница агентства. 

 

#лада аюдаг
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