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Ру Тат
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Культура
21 июля 2022  05:22
Эльза Кузнецова

В казанской галерее «Дали» откроется выставка дуэта художниц «Бегущие по волнам»

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В казанской галерее «Дали» откроется выставка дуэта художниц «Бегущие по волнам»
Фото картины предоставлено Ладой Аюдаг

24 июля в казанской галерее «Дали» состоится открытие новой выставки известной арт-группы «Бегущие по волнам» — дуэта художниц Лады Аюдаг и Тани Тэнч. Об этом «Татар-информу» сообщила председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ Лада Аюдаг.

На выставке будут представлены 22 картины. Центром экспозиции станет полотно под названием «Материнство» (2022 год, холст, акрил, 50×70 см), посвященное дельфинам. Картина призвана напомнить зрителям о необходимости бережного отношения ко всем живущим на планете Земля.

Также в работах художниц впервые появляются японские мотивы — они прослеживаются в картинах, посвященных рыбной ловле на Желтой реке. «Выставка будет работать до конца лета», — уточнила Лада Аюдаг. 

Шесть предыдущих выставок художниц прошли в Санкт-Петербургском Доме национальностей, в Казани — в музее Баки Урманче, центральной городской библиотеке и Доме детского туризма, краеведения и экскурсий «Простор», в гимназии №7 имени Алексея Козина. 

В декабре 2021 года на Международном медицинском форуме в Казани министру здравохранения РТ Марату Садыкову была подарена картина арт-группы «Чародействующий вечер».

Лада Аюдаг — председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ, Таня Тэнч — член совета по международным связям этого отделения, активные участницы выставок в России и за рубежом.

#лада аюдаг
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