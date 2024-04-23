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В казанской галерее «Дали» откроется весенняя выставка Елены Лобашовой
27 апреля в казанской галерее «Дали» состоится открытие персональной выставки «Откровение» художницы Елены Лобашовой. За плечами автора богатый опыт в разнообразных направлениях искусства, на этой выставке гостей ждет пробуждение весенней природы и ее цветов. Об этом «Татар-информу» рассказала председатель Казанского отделения ПСХ СНГ Лада Аюдаг.
Елена Лобашова получила высшее художественное образование на художественно-графическом факультете Чебоксарского педагогического университета, затем работала педагогом в детской художественной школе родного города Лениногорска.
Пройдя различные курсы в европейских странах по созданию индивидуального образа от стиля одежды до парикмахерского искусства, она ведёт курсы и мастер-классы для взрослых, становится мастером-экспертом финалов многих профессиональных конкурсов. Среди них и популярные чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани, Якутске и Южном Сахалине, национальные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Тюмени и Подмосковье.
Но жажда самовыражения через кисть не оставляет художницу. Непосредственность восприятия, открытые цвета в импрессионистических картинах Елены Лобашовой передают зрителю ту бурю эмоций, которую испытывает она сама.
Выставка будет работать по 27 мая.
Фото картин предоставлены Ладой Аюдаг.
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