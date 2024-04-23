В казанской галерее «Дали» откроется весенняя выставка Елены Лобашовой

На фото: «Лето в разгаре», 2017 год, холст, масло, 70 х 80

27 апреля в казанской галерее «Дали» состоится открытие персональной выставки «Откровение» художницы Елены Лобашовой. За плечами автора богатый опыт в разнообразных направлениях искусства, на этой выставке гостей ждет пробуждение весенней природы и ее цветов. Об этом «Татар-информу» рассказала председатель Казанского отделения ПСХ СНГ Лада Аюдаг.

Елена Лобашова получила высшее художественное образование на художественно-графическом факультете Чебоксарского педагогического университета, затем работала педагогом в детской художественной школе родного города Лениногорска.

На фото: «Палестина», 2023 год, холст, масло, 50 х 70

Пройдя различные курсы в европейских странах по созданию индивидуального образа от стиля одежды до парикмахерского искусства, она ведёт курсы и мастер-классы для взрослых, становится мастером-экспертом финалов многих профессиональных конкурсов. Среди них и популярные чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани, Якутске и Южном Сахалине, национальные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Тюмени и Подмосковье.

Но жажда самовыражения через кисть не оставляет художницу. Непосредственность восприятия, открытые цвета в импрессионистических картинах Елены Лобашовой передают зрителю ту бурю эмоций, которую испытывает она сама.

На фото: «Пруд в Беляевском», 2018 год, холст, масло, 50 х 70

Выставка будет работать по 27 мая.