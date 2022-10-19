В казанской галере «Дали» откроется выставка «В сезон дождей»

Городская галерея «Дали» с 20 октября начнет знакомить казанцев с новой выставкой художников Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ — «В сезон дождей». Об этом «Татар-информу» рассказала его председатель Лада Аюдаг.

Зрителей ждет экспозиция, сотканная из осенних эмоций авторов картин, и стена с вязаными и тканевыми игрушками и оригинальными дамскими сумками Эльвиры Юсуповой.

«Затмение солнца» прямо на открытии продемонстрирует хозяйка галереи «Дали» Людмила Симонова, создавшая акрилом старого дедушку — Солнце. А Луну нарисовала еще год назад сама Лада Аюдаг. Ее образ Луны уникален тем, что соткан из цифр, пришедших на ум художнице в минуту вдохновения. Картина так и называется: «Цифровой портрет Луны». Работа очень актуальна в Год цифровизации в Татарстане, объявленный Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Фото: «Солнце» Людмилы Симоновой / предоставлено Ладой Аюдаг

Видами волжских берегов, выполненных пастелью, порадует Ирина Краснова-Волгина, а акварелью — художники Татьяна Гнездилова и Натан Солодухо.

Кроме того, можно будет увидеть работы ушедших мастеров: народной художницы РТ Ирины Колмогорцевой и заслуженного художника РТ Владимира Кочунова, долгое время бывшего членом Совета Казанского отделения ПСХ СНГ.

Основную часть экспозиции составят картины известного тандема художниц «Бегущие по волнам», состоящего из Лады Аюдаг и Тани Тэнч. Они создают картины вдвоем, но каждая на своей половине холста. Яркими работами поддержат экспозицию воспитанники изостудии «Простор» Дома детско-юношеского туризма и краеведения «Простор».

Выставка будет открыта для свободного посещения в течение месяца.