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Религия
20 декабря 2022  15:32
Елена Фенина

В Казанской епархии помолились за осужденных, священнослужители навестили их с подарками

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В Казанской епархии прошла Всероссийская благотворительная акция «День милосердия и сострадания ко всем во узах и темницах находящимся».  В день памяти святителя Николая Чудотворца, по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, в храмах и монастырях Казанской и Чистопольской епархий помолились за тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. 

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Эта акция проходит ежегодно и призвана привлечь внимание к проблемам осужденных и помочь им встать на путь исправления. 

Руководитель отдела тюремного служения Казанской епархии, благочинный тюремных храмов иерей Евгений Гаврилкин в этот день посетил больницу для осужденных при исправительной колонии №2.

«Благотворительная акция неслучайно проходит в день памяти святителя Николая. Этот великий угодник Божий поддерживал и укреплял людей, которые подвергались страшным пыткам и были осуждены на смертную казнь. Сегодня мы призываем его в помощь и сами стараемся помочь тем, кто оказался в неволе», – рассказал иерей Евгений Гаврилкин.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Осужденным, которые проходят лечение в учреждении, передали несколько ящиков фруктов, поздравили их с праздником – Днем памяти Николая Чудотворца. Также священнослужители ознакомились с условиями содержания осужденных. 

#осужденные #Казанская епархия #чистопольская епархия
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