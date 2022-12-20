В Казанской епархии помолились за осужденных, священнослужители навестили их с подарками

В Казанской епархии прошла Всероссийская благотворительная акция «День милосердия и сострадания ко всем во узах и темницах находящимся». В день памяти святителя Николая Чудотворца, по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, в храмах и монастырях Казанской и Чистопольской епархий помолились за тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Эта акция проходит ежегодно и призвана привлечь внимание к проблемам осужденных и помочь им встать на путь исправления.

Руководитель отдела тюремного служения Казанской епархии, благочинный тюремных храмов иерей Евгений Гаврилкин в этот день посетил больницу для осужденных при исправительной колонии №2.

«Благотворительная акция неслучайно проходит в день памяти святителя Николая. Этот великий угодник Божий поддерживал и укреплял людей, которые подвергались страшным пыткам и были осуждены на смертную казнь. Сегодня мы призываем его в помощь и сами стараемся помочь тем, кто оказался в неволе», – рассказал иерей Евгений Гаврилкин.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Осужденным, которые проходят лечение в учреждении, передали несколько ящиков фруктов, поздравили их с праздником – Днем памяти Николая Чудотворца. Также священнослужители ознакомились с условиями содержания осужденных.