В Казанской епархии объявили набор на Свято-Елисаветинские медицинские курсы

На обучение приглашают священнослужителей, работников приходов, добровольцев сестричеств и братств, а также просто всех желающих. Занятия будут проходить по воскресеньям в архиерейском доме Новоиерусалимского подворья по адресу Оренбургский тракт, 48б.

Фото: Татарстанская митрополия

Начинаются занятия в 14.00, они будут длится три часа. Всего учебный цикл рассчитан на 5 месяцев, занятия начнутся 18 сентября. Об этом сообщается в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Что вы можете узнать на курсах? Основы медицины и ознакомление с богословской оценкой современной медицины. Вы научитесь оказывать паллиативную и реанимационную помощь.

Слушатели будут посещать занятия по неврологии, эндокринологии, кардиологии, терапии, психиатрии и онкологии, а также осваивать искусство десмургии. По окончанию обучения присваивается квалификация «Сестра (брат) милосердия Казанской епархии Русской Православной Церкви», а также вручается соответствующий диплом-сертификат.

Применить полученные навыки выпускники смогут, участвуя в различных соцпроектах Татарстанской епархии.

Первая встреча с преподавателями пройдет в Новоиерусалимском архиерейском подворье 18 сентября в 12.30. Записаться на медицинские курсы можно в церковной лавке подворья, либо позвонив по телефонам 8 (917) 257-99-61 и 8 (999) 156-73-97.