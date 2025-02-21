В казанской ДШИ №2 прошел концерт проекта «Наши дети – наши таланты»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вчера, 20 февраля, в Актовом зале «Детской школы искусств №2» Казани состоялся концерт проекта «Наши дети – наши таланты». На нем состоялся дебют хора родителей «Инверсия» с оркестром театра Карима Тинчурина.

Проект «Наши дети – наши таланты» существует с 2016 года, за это время было проведено 15 концертов. Основная идея проекта – поддержка талантливых детей. Специально для них пишутся оркестровки произведений в каждом концерте.

В этом сезоне в проекте «Наши дети – наши таланты»​ выступят на сцене «ДШИ №2» оркестр театра Карима Тинчурина во главе с художественным руководителем Ильясом Камалом, Государственный камерный оркестр «La Primavera» во главе с Рустемом Абязовым, Инструментальный ансамбль «Мiras» с худруком Рустемом Рахматуллиным. Кульминацией сезона станет отчётный концерт в ГБКЗ им.С.Сайдашева в мае ​этого года.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ни одна школьная инициатива не проходит без поддержки родителей учащихся, которые всегда откликаются на любую идею: фестивали, конкурсы, поездки в разные города России. Когда возникла идея создания хора родителей, она получила сразу же ​положительный отклик, и был создан хор активных родителей «Инверсия». Данную инициативу поддержала народная артистка РТ, художественный руководитель Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова, которая сразу же делегировала для работы с хором «Инверсия» хормейстера Элизу Гайнетдинову.

Главный организационный посыл дирекции школы искусств состоит в том, чтобы поднять исполнительский уровень учащихся и вывести концертную деятельность учреждения на принципиально ​другой уровень. И тут всегда оказывают поддержку руководство Республики Татарстан.

Благодаря национальному проекту «Культура» в 2024 году в школе появились новые музыкальные инструменты. Количество детей-лауреатов конкурсов за последние несколько лет в школе значительно возросло. В школе успешно запущены новые проекты «Культура – любовь к миру…» и «Казанские исторические концерты». ​

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из последних достижений – осенью 2024 года учащийся школы Саид Галиуллин стал финалистом шоу «Голос.Дети»​, и капелла мальчиков под руководством Дмитрия Железнова побывала на Первом канале в передаче «Поле чудес».

Уютный концертный зал гостеприимно распахивает двери для друзей школы – учащихся ССМШ при КГК, студентов и преподавателей ​ консерватории, а недавно были запущены трансляции концертов на всю Россию.