Общество 11 декабря 2025 23:30

В казанской ДШИ №2 прошел концерт, посвященный героям СВО

Фото: пресс-служба администрации КирМос района

9 декабря в казанской «Детской школе искусств №2» прошел концерт «День героев Отечества», посвященный героям прошлого и современности, которые сегодня защищают страну на СВО. На вечер были приглашены и сами ветераны боевых действий.

С приветственным словом к участникам вечера обратился Денис Сугоняко – заместитель главы Администрации Кировского и Московского районов, которая оказывала поддержку в организации мероприятия.

В ходе концерта программы выступали певцы-солисты, хоры и инструментальные коллективы, в том числе Трио пианистов, Ансамбль «Созвучие», коллективы «Мизгэл» и «Волшебство театра». Грандиозным завершением программы выступление сводного хора ДШИ №2 и хора родителей «Инверсия».

После окончания концерта было принято решение отправить видеозапись выступления на фронт для поддержки наших бойцов.

