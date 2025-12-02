В казанской детской школе искусств прошел концерт «Любимая мамочка моя»

26 ноября в актовом зале «ДШИ №2» прошел концерт посвященный Дню матери «Любимая мамочка моя», где выступали ученики «Детской школы искусств №2» и Детской цирковой школы Казанского цирка.

Это не первый опыт сотрудничества образовательных учреждений. Так, в прошлом году уже состоялся первый концерт. В прошлый раз ребята из цирковой школы выступали с такими яркими номерами, как жонглирование, в том числе и ногами, а серебряный призер Международного конкурса «Артист» в номинации «Юниор» Марк Романов показал номер «Дьяболо». Руководителем и постановщиком номеров выступила заслуженный деятель искусств РТ Светлана Шарапова.

В вечере «Мамочка любимая моя!» были представлены как певцы, так и ребята, играющие на фортепиано, гитаре, саксофоне и других инструментах. Особенностью мероприятия стало выступление преподавателей и родителей наравне с детьми. Так, свои номера представили Камерный оркестр учащихся и преподавателей и хор родителей «Инверсия».

Кроме того, к этому же событию была приурочена выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства педагогов школы искусств.

Фото и видео: архив «ДШИ №2»