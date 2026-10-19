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Общество 19 октября 2026 09:07

В казанской больнице № 7 впервые заменили коленный сустав с помощью робота

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Первую в Татарстане операцию на коленном суставе с помощью робота выполнили в Городской клинической больнице №7 им. М.Н. Садыкова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе медучреждения.

Профессор Сеченовского университета Андрей Грицюк приехал в ГКБ №7 для обучения технологии. Он провел показательную операцию на роботе. Спустя день такую же операцию провели врачи третьего травматологического отделения больницы, во главе с заведующим Алексеем Лобановым. Они выполнили робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава – полностью сами от начала до конца, подарив пациенту возможность вернуться к жизни без скованности движения.

#операция #седьмая горбольница #медицина
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