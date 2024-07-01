В казанской больнице №18 появится новое приемно-диагностическое отделение

В столице Татарстана в рамках республиканской программы модернизации первичного звена здравоохранения стартовало строительство современного приемно-диагностического отделения (ПДО) центральной городской клинической больницы №18 на улице Мавлютова. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов.

Площадь объекта составит свыше 4 тыс. кв. метров. «В структуре ПДО планируется приемная зона с оказанием плановой и экстренной помощи, реанимация, сосудистый центр, операционное отделение, диагностическое отделение», — перечислил докладчик.

На данный момент строители проводят работы по выносу инженерных сетей. Ориентировочный срок завершения строительства нового приемно-диагностического отделения — 2025 год.

Одновременно с этим в больнице продолжается капитальный ремонт, в общей сложности здесь приведут в порядок 11,9 тыс. кв. метров. На данный момент в здании уже отремонтировали неврологическое, гинекологическое, хирургическое отделения и ЛОР-отделение. Завершение капремонта также запланировано на 2025 год.