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В казанской больнице №18 появится новое приемно-диагностическое отделение
В столице Татарстана в рамках республиканской программы модернизации первичного звена здравоохранения стартовало строительство современного приемно-диагностического отделения (ПДО) центральной городской клинической больницы №18 на улице Мавлютова. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов.
Площадь объекта составит свыше 4 тыс. кв. метров. «В структуре ПДО планируется приемная зона с оказанием плановой и экстренной помощи, реанимация, сосудистый центр, операционное отделение, диагностическое отделение», — перечислил докладчик.
На данный момент строители проводят работы по выносу инженерных сетей. Ориентировочный срок завершения строительства нового приемно-диагностического отделения — 2025 год.
Одновременно с этим в больнице продолжается капитальный ремонт, в общей сложности здесь приведут в порядок 11,9 тыс. кв. метров. На данный момент в здании уже отремонтировали неврологическое, гинекологическое, хирургическое отделения и ЛОР-отделение. Завершение капремонта также запланировано на 2025 год.
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