После реконструкции в казанской библиотеке №27 появится кафетерий и медиатека с винилом

После реконструкции библиотека №27 в Московском районе Казани станет третьим в городе учреждением, модернизированным по новому стандарту. К ремонту приступили в 2022 году, а завершить работы планируется к 1 июня, рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Помимо традиционных пространств с книгами здесь появятся конференц-зал, медиатека с виниловыми пластинками, кафетерий, зона для детского чтения, комната матери и ребенка.

«После ремонта она будет соответствовать имени великого ученого и просветителя Галимджана Баруди и решать важную задачу — возвращать казанцев в библиотеки. Благо там, где провели капремонт, уже есть положительные результаты — количество посетителей библиотек на улицах Клары Цеткин и Мавлютова увеличилось вдвое», — отметил мэр Ильсур Метшин во время инспекции хода работ.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Здание библиотеки по улице Баруди было построено в 1989 году и ни разу не обновлялось. Рабочим предстоит отремонтировать входную группу, заменить коммуникации и выполнить внутреннюю отделку помещений.

Пространство поделят на несколько зон: на входе разместят локеры для хранения вещей, станцию для оформления и возврата книг, кафетерий и фотозону. В правой части появится читальный зал с зонами, а для лекций и обсуждения литературных произведений организуют конференц-зал.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Внутренняя отделка будет выполнена в природных цветах — зеленых и древесных оттенках, также на стены будут нанесены элементы татарского орнамента.

Фонд на сегодня включается свыше 50 тыс. экземпляров книг и периодики. После реконструкции его обновят на 50% за счет пополнения новой литературой.