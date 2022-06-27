В Казанской агломерации ремонт дорог по нацпроекту выполнен более чем наполовину

В Казанской агломерации ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены на 52,4%. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мероприятия нацпроекта проходят в трех крупных городских агломерациях – Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской с общей протяженностью дорог более 2,5 тыс. километров. И охватывают всю сеть региональных автомобильных дорог, по которым к 2024 году мы должны достичь показателя более 50% их нормативного состояния. Но у нас уже на конец года будет 50,3%», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать дороги регионального и местного значения общей протяженностью 91,3 километра. В Казанской агломерации будет отремонтировано 33,8 километра, объем финансирования составляет 5,6 млрд рублей. Работы ведутся на 16 объектах.

В Набережночелнинской агломерации отремонтируют 22,9 километра дорог более чем на 1,3 млрд рублей. На данный момент работы выполнены на 55,4%. «Работы уже завершены по реконструкции автодороги Набережные Челны – Водозабор и ремонту дороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск», – отметил Чукин.

В Нижнекамской агломерации по нацпроекту отремонтируют 3,14 километра на сумму 480 млн рублей. В настоящее время выполнение составляет 36,8%. Кроме того, региональные дороги отремонтированы на 27,2%.

Заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Эдуард Вафин уточнил, что в Казанском агломерации все работы ведутся по графику.

Первый заместитель директора – технический директор «Главтатдортранса» Александр Куканов добавил, что «все работы, запланированные на этот год, несмотря на сложности, будут выполнены в срок и с должным качеством».

«Те известные события, которые произошли, конечно, повлияли в какой-то степени. Но дорожно-строительные организации серьезно подготовились к этому сезону. Каких-то сложностей, нехватки рабочих рук в этом году не испытываем. Техника у организаций тоже есть», – подчеркнул он.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.