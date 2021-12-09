В Казанской агломерации по нацпроекту появилось 113 автобусов на газовом топливе

В Казанской агломерации по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за два года приобретено 113 автобусов на газовом топливе. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на втором Всероссийском форуме общественного пассажирского транспорта «Транспортная среда», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В Татарстане обновляется парк общественного транспорта, открываются новые автобусные маршруты регулярных перевозок. Так, по национальному проекту Казанской агломерацией в 2020 году приобретены 73 единицы автобусов на газовом топливе и 40 – в этом году», – рассказал министр.

Ханифов отметил, что общественный пассажирский транспорт является основой транспортного комплекса и важнейшей частью социально-экономической системы России.

Он добавил, что благодаря поддержке Президента Татарстана с 2018 года реализуется программа субсидирования сельских перевозок по пригородным муниципальным маршрутам. Она разработана для обеспечения пригородного сообщения, соединяющего два и более населенных пунктов.

Глава Миндортранса также озвучил проблему снижения пассажиропотока, связанную с пандемией. По его словам, из-за низкой рентабельности пассажирских перевозок у большинства перевозчиков, обслуживающих регулярные маршруты, отсутствует финансовая возможность приобретения новых автобусов для обновления подвижного состава. «Чтобы поддержать предприятия общественного транспорта в городах республики, министерство совместно с перевозчиками и исполнительными комитетами готовят соответствующую методику, которая проходит согласования», – подчеркнул он.

В заключение Ханифов предложил сделать Казань местом регулярного проведения форума «Транспортная среда».