В казанское «Динамо-Ак Барс» перешли две волейболистки из Краснодара

«Динамо-Ак Барс» подписало контракты с двумя новичками команды, сообщает пресс-служба казанского волейбольного клуба.

Контракты с командой подписали две волейболистки краснодарского «Динамо» — блокирующая Ангелина Лазаренко и доигровщица Ангелина Сперскайте. Последняя была капитаном кубанской команды.

Ранее Сперскайте, как и Лазаренко, играла в «Заречье-Одинцово». Ангелина Сперскайте также выступала за сборную России по волейболу. В 2017 году она приняла участие в Гран-при, а также помогла завоевать «серебро» Кубка Ельцина. Летом 2019 года девушка в составе студенческой сборной выиграла Всемирную Летнюю Универсиаду в Неаполе.