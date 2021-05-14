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Ру Тат
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14 мая 2021  17:37
Cергей Гаврилов

В казанское «Динамо-Ак Барс» перешли две волейболистки из Краснодара

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«Динамо-Ак Барс» подписало контракты с двумя новичками команды, сообщает пресс-служба казанского волейбольного клуба.

Контракты с командой подписали две волейболистки краснодарского «Динамо» — блокирующая Ангелина Лазаренко и доигровщица Ангелина Сперскайте. Последняя была капитаном кубанской команды.

Ранее Сперскайте, как и Лазаренко, играла в «Заречье-Одинцово». Ангелина Сперскайте также выступала за сборную России по волейболу. В 2017 году она приняла участие в Гран-при, а также помогла завоевать «серебро» Кубка Ельцина. Летом 2019 года девушка в составе студенческой сборной выиграла Всемирную Летнюю Универсиаду в Неаполе.

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