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Общество 1 июля 2024 09:31

В казанских жилкомплексах до 2030 года появятся новые медучреждения

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В казанских жилкомплексах до 2030 года появятся новые медучреждения
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани в 2025–2030 годах возведут ряд новых медицинских учреждений. В основном они будут располагаться в зонах интенсивной застройки новых жилых комплексов, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления здравоохранения столицы РТ Владимир Филатов.

Так, строительство новых медучреждений запланировано:

  • в ЖК «Весна» взрослая поликлиника на 400 посещений;
  • в ЖК «Лето» детская поликлиника на 200 посещений;
  • в ЖК «Волжские просторы» детская поликлиника на 200 посещений;
  • в ЖК «Березовая роща» взрослая поликлиника на 300 посещений;
  • в ЖК «Времена года» взрослая и детская поликлиника на 400 посещений.

Кроме того, рассматривается строительство взрослой и детской поликлиники на 750 посещений, аналога поликлиники в ЖК «Салават Купере», в границах улиц Аделя Кутуя и Родина в Советском районе Казани, поликлиники ГАУЗ клинической больницы №2 на 485 посещений в Кировском районе и амбулатории для взрослого и детского населения в поселке Вишневка.

«Безусловно, все эти преобразования приведут к улучшению доступности и качества оказания медицинской помощи и, как следствие, повышению удовлетворенности как взрослого, так и детского населения города Казани», заключил Филатов.

#здравоохранение
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