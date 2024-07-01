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В казанских жилкомплексах до 2030 года появятся новые медучреждения
В Казани в 2025–2030 годах возведут ряд новых медицинских учреждений. В основном они будут располагаться в зонах интенсивной застройки новых жилых комплексов, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления здравоохранения столицы РТ Владимир Филатов.
Так, строительство новых медучреждений запланировано:
- в ЖК «Весна» — взрослая поликлиника на 400 посещений;
- в ЖК «Лето» — детская поликлиника на 200 посещений;
- в ЖК «Волжские просторы» — детская поликлиника на 200 посещений;
- в ЖК «Березовая роща» — взрослая поликлиника на 300 посещений;
- в ЖК «Времена года» — взрослая и детская поликлиника на 400 посещений.
Кроме того, рассматривается строительство взрослой и детской поликлиники на 750 посещений, аналога поликлиники в ЖК «Салават Купере», в границах улиц Аделя Кутуя и Родина в Советском районе Казани, поликлиники ГАУЗ клинической больницы №2 на 485 посещений в Кировском районе и амбулатории для взрослого и детского населения в поселке Вишневка.
«Безусловно, все эти преобразования приведут к улучшению доступности и качества оказания медицинской помощи и, как следствие, повышению удовлетворенности как взрослого, так и детского населения города Казани», — заключил Филатов.
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