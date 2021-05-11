В казанских ТЮЗах перенесены показы постановок в связи с объявленным трауром

Спектакли, показ которых запланирован на сегодня и завтра в казанском ТЮЗе и ТЮЗе имени Кариева переносятся на другие даты. Об этом сообщают пресс-службы театров.

В казанском государственном театре юного зрителя спектакль «Пигмалион» режиссера Владимира Чигишева переносится с 11 на 16 мая в 18:00, а постановка «Капитанская дочка» Ильгиза Зайниева — с 12 на 13 мая в 18:30.

«Зрители, которые приобрели билеты на спектакль „Свадьба с генералом“ 13 мая, могут прийти с ними на „Капитанскую дочку“», — отмечают в пресс-службе.

Постановка «Долгое-долгое детство» режиссера Ильсура Казакбаева в Татарском государственном театре юного зрителя имени Кариева вместо завтра будет показано только 2 июня.

Постановки переносятся в связи в связи с трагедией в казанской гимназии №175.