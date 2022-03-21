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Ру Тат
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Спорт
21 марта 2022  14:03
Арсений Каримов

В казанских спортшколах появятся бесплатные секции для занятий флорболом

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Сейчас идут переговоры о появлении ставок тренеров по флорболу в двух казанских спортивных школах, что позволит детям бесплатно заниматься этим видом спорта. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Такая мера позволит ряду детей бесплатно заниматься флорболом. Сейчас пока все такие секции в спортивных клубах платные. Сейчас речь идет о двух тренерских ставках в казанских спортшколах. Сейчас идут переговоры, главное, что мы видим заинтересованность в этом со стороны населения республики», – отметил собеседник.

По его словам, на сегодняшний день флорболом в Татарстане занимаются около 500 детей, при этом татарстанские команды зачастую выигрывают Всероссийские турниры, и республиканская школа по этому виду спорта является одной из лучших в России.  

 

#флорбол #Минспорта РТ
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