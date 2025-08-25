В казанских школах пройдут уроки против экстремизма и «Неделя добра»

3 сентября во всех школах Казани состоится единый урок «Экстремизму – нет!», а также классные часы и беседы, посвященные Дню памяти трагедии в Беслане. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

Кроме того, 5 сентября пройдет «День безопасности дорожного движения», в рамках которого школьникам напомнят правила безопасного поведения на дороге.

С 8 по 13 сентября в образовательных учреждениях организуют «Неделю добра», патриотические мероприятия, акции и «Уроки добра», посвященные бережному отношению к животным и толерантности.

Завершатся мероприятия благотворительными ярмарками в поддержку детских домов и детей, нуждающихся в лечении.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность воспитательных программ в первые дни учебного года.

«С первых дней важно детей настроить на созидание, поэтому мы проводим уроки добра. Дети очень вдумчивые и восприимчивые, поэтому нужно с ними как с равными выстраивать диалог», – сказал градоначальник.