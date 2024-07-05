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В казанских школах откроют 57 психолого-педагогических классов
В 28 казанских школах в предстоящем учебном году начнут работу 57 психолого-педагогических классов. В учебную программу также войдут дополнительные предметы – психология и педагогика.
По данным пресс-службы мэрии города, в свободное от учебы время учеников ждет практика по пройденной теории. Также ученики младших классов смогут поучаствовать в научных конференциях и олимпиадах.
Еще ребята будут сотрудничать с вузами. Ученики старших классов встретятся со студентами, посетят «университетские субботы» и познакомятся с преподавателями.
Набирать учеников в профильные классы продолжат в школах №1, 71, 81, 143, а также в гимназиях №17, 107 и 126.
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