В казанских школах и детсадах автоинспекторы побеседуют с детьми о безопасности на дороге

С 22 мая по 5 июня в Татарстане пройдет масштабная профилактическая акция "Внимание - дети!", направленная на повышение безопасности юных участников дорожного движения.

В рамках мероприятий в детских садах и школах запланированы тематические беседы, занятия и викторины по правилам дорожного движения. В них примут участие отряды юных инспекторов движения, педагоги, родители и добровольцы.

Сотрудники ГИБДД проверят, как водители перевозят детей в автомобилях и используют ли пешеходы световозвращающие элементы в темное время суток. Особое внимание будет уделено обследованию улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений.

Цель акции - напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД, а детям - о важности изучения правил безопасного поведения на дорогах в преддверии летних каникул.