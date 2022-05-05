В казанских поселках вновь пройдет бесплатная вакцинация кошек и собак

На выходных, 7 и 8 мая, ветеринары вновь посетят поселки Казани. На этот раз бесплатно привить от бешенства домашних питомцев можно в Адмиралтейской Слободе, Юдине, поселке Калинина и Залесном. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так в субботу с 10.00 до 12.00 специалисты посетят Адмиралтейскую Слободу, где будут ждать владельцев кошек и собак у школы №32 по улице Красного химика, 19. Затем с 14.00 до 16.00 прием будет вестись на пересечении улиц Красикова и Магазинной в поселке Юдино.

На следующий день вакцинация состоится у дома №53 по улице Равнинной в поселке Калинина. Ветеринары будут находиться в населенном пункте с 10.00 до 12.00.

Последним пунктом на этих выходных станет поселок Залесный. Здесь все желающие смогут вакцинировать кошек и собак с 14.00 до 16.00 на улице Кырлай.

Специалисты сообщают, что такие акции будут проходить до июня, а если потребуется — до июля. Государственное ветеринарное объединение Казани подчеркивает, что горожане могут сами вызвать бригаду врачей в нужный им район. Также при необходимости специалисты могут приехать повторно. Для этого нужно набрать не менее 10 заявок.