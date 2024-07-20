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Экономика 20 июля 2024 06:40

В казанских поселках появятся новые площадки для ТКО на 2,5 млн рублей

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В казанских поселках планируют открыть новые площадки для накопления твердых коммунальных отходов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, новые объекты появятся на ул.Ленина, 87 и ул.Школьная, 5 в жилом массиве Борисоглебское, а также в поселке Северный, по ул.Черкасова, 28а.

Максимальная стоимость контракта на все три площадки для сбора ТКО – 2,5 млн рублей. Они должны появиться в течение 20 дней после заключения контракта.

#твердые коммунальные отходы #Казань #поселки казани #закупки
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