В казанских поселках появятся новые площадки для ТКО на 2,5 млн рублей

В казанских поселках планируют открыть новые площадки для накопления твердых коммунальных отходов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, новые объекты появятся на ул.Ленина, 87 и ул.Школьная, 5 в жилом массиве Борисоглебское, а также в поселке Северный, по ул.Черкасова, 28а.

Максимальная стоимость контракта на все три площадки для сбора ТКО – 2,5 млн рублей. Они должны появиться в течение 20 дней после заключения контракта.