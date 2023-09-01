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В казанских поселках бесплатно вакцинируют кошек и собак от бешенства
В поселках Кировского района Казани ветеринары проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак от бешенства. Специалисты будут работать в течение двух предстоящих дней, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.
Завтра, 2 сентября, привить питомцев можно будет в поселке Залесный по адресу: ул.2-я Ново-Осиновская (за магазином «Бахетле»).
3 сентября ветврачи будут дежурить в поселке Займище по адресу: пер.Бирюзовый, 5.
Оба приема будут вестись с 10.00 до 12.00. Уточнить информацию можно по телефону клиники: +7(843)555-02-08. Специалисты заверяют, что вакцинация проводится быстро и легко переносится животными.
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