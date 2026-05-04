В казанских подростковых клубах 8 мая пройдут мастер-классы ко Дню Победы

В пятницу, 8 мая, в преддверии Дня Победы в подростковых клубах Казани организуют серию мастер-классов, сообщили на официальном сайте города. Юные горожане смогут изготовить свечи, памятные значки, броши из лент, авторские картины, фенечки, расписать значки, принять участие в разборке и сборке автомата и других активностях.

В 12:00 в клубе «Кояш нуры» (улица Закиева, 25а) пройдет мастер-класс по созданию свечи из вощины оранжевого и черного цветов. В это же время в клубе «Модуль» (улица Комиссара Габишева, 14а) можно будет изготовить памятный значок. Мастер-класс по созданию броши из лент состоится в подростковом клубе «Ника» (улица Восстания, 59).

В 13:00 в молодежном клубе «Алтын кул» (улица Гарифьянова, 34) юные казанцы смогут создать авторскую картину акриловыми красками.

В 14:00 мастер-классы пройдут сразу в двух клубах. В клубе «Феникс» (улица Восстания, 38) можно будет расписать значок акриловыми красками, а в клубе «Зазеркалье» (улица Декабристов, 131) состоится занятие по созданию фенечки в технике макраме.

В 15:00 в подростковом клубе «Казань» (улица Академика Губкина, 8) предложат смастерить памятный значок и открытку.

В 16:00 в клубе «Кеды» (улица Серова, 17) горожан ждут на занятие по созданию рамки, украшенной георгиевской лентой и звездой.

В 17:00 пройдет несколько активностей. Броши из георгиевской ленты можно будет изготовить в молодежном клубе «Джалиль» (улица Айрата Хайруллина, 5) и в клубе «Остаз» (улица Химиков, 19). В клубе «Лазер» (улица 3-я Кленовая, 23а) проведут турнир по настольному теннису. В клубе «Олимпиец» (улица Минусинская, 1, корпус 2) научат разбирать и собирать автомат. В молодежном клубе «Импульс» (улица Айрата Арсланова, 11) юным казанцам предложат сделать тематические брелоки.

В 18:00 казанцев приглашают в клуб «Свои» (улица Степана Халтурина, 11/10) на изготовление коллективного праздничного плаката. В это же время стартует открытое занятие по каратэ в молодежном клубе «Юлдаш» (улица Революционная, 29).

Завершит день спортивная эстафета в клубе «Юни» (Горьковское шоссе, 43, корпус 1) в 18:30.