Зимой в двух казанских парках заработают аппараты по продаже корма для птиц

Предстоящей зимой в парках столицы Татарстана начнут работать точки по продаже птичьего корма. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала глава Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Докладчица отметила, что в настоящее время идет подготовка к проведению 18 аукционов на размещение торговых точек в зимний период на 11 парковых площадках города. Предприниматели смогут открыть кафе и фудтраки, установить аттракционы и вендинги.

Одним из новшеств в этом зимнем сезоне станет проведение торгов на размещение в парках вендинговых аппаратов по продаже корма для птиц.

По словам Латыповой, горожане часто кормят птиц хлебом, но такое питание может навредить пернатым или даже убить их. Поэтому в новых вендингах будет продаваться специализированный безвредный корм для птиц.

«По итогам проведенного аукциона в зимний сезон кормушка с подходящим для птиц кормом появится в парках Урицкого и «Крылья Советов». В дальнейшем мы планируем распространить этот опыт на другие общественные пространства, где в этом есть необходимость», — пояснила спикер.