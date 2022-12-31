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Общество
31 декабря 2022  06:34

В казанских парках заработал бесплатный прокат снегокатов для детей с ОВЗ

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Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут покататься на специальных снегокатах в парках Казани. Бесплатный прокат заработал в Горкинско-Ометьевском лесу, в парках Победы и «Комсомолец».

Взять снегокат можно с 10.00 до 20.00, для этого необходимо иметь при себе справку, подтверждающую особенности здоровья ребенка.

Бесплатный прокат организован при поддержке Благотворительного фонда «Альпари» и Дирекции парков и скверов Казани, сообщает АНО «Добрая Казань».

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