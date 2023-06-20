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В казанских парках в течение трех дней горожан будут бесплатно тестировать на ВИЧ
В Казани на этой неделе пройдет очередная акция «Тест для победы» по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ. В течение трех дней у горожан будет возможность пройти экспресс-скрининг здоровья, проконсультироваться с социальным работником и психологом, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
22 июня мобильный пункт будет работать ив стадиона «Трудовые резервы» в парке Горького, 23 июня, – около часов на ул.Баумана. В эти дни медики будут дежурить с 15.00 до 19.00.
24 июня пройти тестирование можно будет с 16.00 до 20.00 в экстрим-парке «Урам».
В мае благодаря акции «Тест для победы. Помощь рядом» процедуру прошли 418 человек на 11 выездах. Реализуется она Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ и Благотворительным фондом «Новый век» на средства Фонда президентских грантов.
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