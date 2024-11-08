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Общество 8 ноября 2024 16:18

В казанских парках проведут бесплатные занятия для собак

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В казанских парках проведут бесплатные занятия для собак
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани организуют бесплатные занятия для собак. Они пройдут 10 ноября в парке «Крылья Советов», 17 ноября в парке им. Урицкого и 24 ноября в парке им. Тинчурина. Начнутся все занятия в 15:00 на площадках для выгула собак.

Как сообщает дирекция парков и скверов города, на встрече хозяева питомцев узнают, как помочь своей собаке адаптироваться в окружающем мире и научить ее выполнять основные команды.

Занятия будет вести специалист по поведению собак Полина Кучеева. Записаться на мероприятие можно в телеграм-канале тренера.

Уточняется, что участвовать могут щенки и собаки не младше 3,5 месяцев. Причем «четвероногие» должны быть вакцинированы, пройти период карантина и быть обработанными от паразитов.

#собаки #Казань #мероприятия
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