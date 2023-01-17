В казанских парках горожан бесплатно научат скандинавской ходьбе

В парках стартуют тренировки по скандинавской ходьбе. Занятия будут проводиться в семи общественных пространствах города бесплатно. Тренировки подойдут как для новичков, так и для тех, кто уже имеет опыт в скандинавской ходьбе. Занятия проведут профессиональные инструкторы.

По понедельникам, средам и пятницам в 9.00 занятия будут проходить в парках «Сосновая роща», «Крылья Советов» и в парке им.Горького. в парке им.Урицкого уроки будут проходить в 9.00 по вторникам и четвергам, в парке «Комсомолец» – в 12.00 в среду и воскресенье, сообщает Дирекция парков и скверов.

В Горкинско-Ометьевском лесу и на озере Комсомольское в Дербышках группа будет собираться по предварительной записи по номеру +7 (937)529-83-78.

Палки для скандинавской ходьбы по возможности нужно брать с собой.