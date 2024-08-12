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В казанских парках этим летом обновили 11 фонтанов
В парках и скверах Казани летом обновили 11 фонтанов. Всего же в общественных пространствах города функционируют 30 фонтанов, сообщили в мэрии столицы Татарстана.
В этом году ремонт коснулся конструкций на Советской площади, в Лядском саду, сквере им. Карима Тинчурина, парке «Крылья Советов», бульваре «Ак чәчәкләр», сквере Белинского, парке им. Горького, сквере «Стамбул», парке Петрова, сквере Славы, у театра оперы и балета.
«На фонтанах отремонтировали и заменили насосное оборудование, светодиодные светильники, гранитные плиты, щиты управления и прочие детали», — отметили в мэрии.
Помимо этого, в сквере Белинского установили модульный фонтан. Вокруг него уложили керамогранитные плиты с гидроизоляцией, смонтировали щит управления.
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