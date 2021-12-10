В казанских офисах МФЦ организована предновогодняя акция в поддержку пациентов хосписа

В трех казанских офисах Многофункционального центра Татарстана организована благотворительная предновогодняя акция в поддержку маленьких пациентов хосписа имени Анжелы Вавиловой. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«На елках, украсивших залы приема МФЦ, развешаны конверты с письмами Деду Морозу от детей, находящихся на реабилитации в хосписе. Исполнить детскую мечту может любой из посетителей многофункциональных центров. Для этого нужно взять с елки конверт и сообщить консультанту о том, что письмо нашло адресата. В числе запросов на исполнение желаний — беспроводные наушники, электрическая зубная щетка, наборы для рисования и творчества», — рассказали в центре.

Посетителей, желающих принять участие в акции, попросят оставить контактные данные, чтобы скорректировать сроки доставки подарков.

Благотворительная акция, в которой могут принять участие как сотрудники самого учреждения, так и посетители офисов, в преддверии Нового года проходит в МФЦ Татарстана во второй раз. В прошлом году исполнились желания 17 детей — пациентов хосписа.

В этом году акция организована в казанских многофункциональных центрах «Зареченский» (ул. Чистопольская, д. 5), «Советский» (пр. Победы, д. 214) и «Приволжский» (ул. Авангардная, д. 74).