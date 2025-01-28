В казанских квартирах кухни занимают почти 20% от общей площади

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Площадь кухонь в современных квартирах значительно увеличилась. В некоторых локациях она достигает четверти от общего метража квартиры, сообщают эксперты «Циан. Аналитики». Самые просторные кухни на вторичном рынке городов-миллионников – в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Самые компактные – в Уфе, Перми и Волгограде.

В Казани средняя площадь квартир на вторичном рынке составляет 58 квадратных метров, а кухонь в них – 10,9 «квадратов». Доля кухни от всей площади квартиры в столице Татарстана занимает в среднем 19%.

Эксперты отмечают, что площади кухонь стали увеличиваться начиная с «брежневок». На тот момент доля этой комнаты в квартире составляла порядка 14%.

«Тогда и экономили стройматериалы (в стремлении построить больше квартир за те же деньги), и пропагандировали питание вне дома. Предполагалось, что женщина будет освобождена от работы на кухне в пользу работы на заводе, а питаться советские граждане станут в столовых, поэтому жилье и проектировалось с расчетом на небольшие чаепития и скромные ужины», – отмечают эксперты.

Позже кухни стали обустраивать для выполнения своей прямой функции, а их площади увеличились.

«Просторные варианты сегодня становятся обыденностью: нужно больше площади для бытовой техники, кухня превращается не только в место, где готовят еду, но и в своеобразный центр квартиры, где встречается вся семья, собираются гости. Застройщики оптимизируют планировки, снижая порог входа на рынок новостроек, но почти всегда уменьшают комнаты и коридоры, стараясь сохранить большую кухню», – отметила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.