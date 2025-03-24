В казанских детсадах подготовили 16,5 тыс. мест для приема детей

В детских садах Казани в этом году подготовили 16,5 тыс. мест для приема дошкольников. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

В очереди на получение места на данный момент стоят 14 тыс. детей. Помимо этого, 2,5 тыс. родителей желают перевести малышей в другой детский сад.

Уведомление о направлении ребенка в детсад семьи получают в личном кабинете на «Госуслугах». Если оно не придет до 15 апреля, то родители могут уточнить информацию о получении места на единой горячей линии по телефону: 8 843 223-22-10 или обратиться в районный отдел образования.

«Поскольку не все детские сады могут принять всех детей из очереди, с июля 2024 года мы предлагаем временное устройство ребенка в дошкольное учреждение, где есть свободные места. Очередь в желанный детсад сохраняется», – отметил Ризванов.

Он также напомнил, что за десять лет в Казани построено 98 детсадов, отремонтировано еще 79. Однако в городе остались районы, где потребность в развитии детской инфраструктуры высока.

«Надеемся, что темпы строительства сохранятся на таком же уровне», – подытожил докладчик.