В казанских Дербышках при столкновении двух легковушек пострадал пожилой водитель

В казанском поселке Дербышки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения пострадал пожилой водитель, сообщил «Татар-информу» очевидец.

Инцидент случился на улице Липатова, когда водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и протаранил «Ладу».

В результате 73-летний водитель отечественной легковушки получил различные травмы. С места ДТП его забрали врачи.