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Происшествия 21 июня 2024 15:33

В казанских Дербышках при столкновении двух легковушек пострадал пожилой водитель

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В казанском поселке Дербышки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения пострадал пожилой водитель, сообщил «Татар-информу» очевидец.

Инцидент случился на улице Липатова, когда водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и протаранил «Ладу».

В результате 73-летний водитель отечественной легковушки получил различные травмы. С места ДТП его забрали врачи.

#ДТП с пострадавшими
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