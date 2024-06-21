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В казанских Дербышках при столкновении двух легковушек пострадал пожилой водитель
В казанском поселке Дербышки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения пострадал пожилой водитель, сообщил «Татар-информу» очевидец.
Инцидент случился на улице Липатова, когда водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и протаранил «Ладу».
В результате 73-летний водитель отечественной легковушки получил различные травмы. С места ДТП его забрали врачи.
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