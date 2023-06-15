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В казанских Дербышках пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
Сообщение о возгорании квартиры в казанских Дербышках поступило сегодня в 14.35 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что в квартире на втором этаже девятиэтажки по улице Мира произошло возгорание.
Проведена эвакуация 60 жителей с верхних этажей, в том числе 10 детей.
В 14.48 огнеборцам удалось потушить пожар.
При помощи специальной маски пожарные спасли мужчину из горящей квартиры. Его передали медикам скорой помощи.
Площадь пожара составила 8 кв.м.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
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