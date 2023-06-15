В казанских Дербышках пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Сообщение о возгорании квартиры в казанских Дербышках поступило сегодня в 14.35 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что в квартире на втором этаже девятиэтажки по улице Мира произошло возгорание.

Проведена эвакуация 60 жителей с верхних этажей, в том числе 10 детей.

В 14.48 огнеборцам удалось потушить пожар.

При помощи специальной маски пожарные спасли мужчину из горящей квартиры. Его передали медикам скорой помощи.

Площадь пожара составила 8 кв.м.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.