Общество 15 декабря 2025 16:25

В казанских больницах ограничили посещения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ крупнейшие клиники Казани, а именно РКБ и седьмая горбольница, ввели временные ограничительные меры. Информация появилась в официальных телеграм-каналах медучреждений.

В частности, в больницах введен масочный режим, а также ограничены посещения пациентов. К тяжелым пациентам посетителей допускают строго по пропускам, только в медицинских масках и при отсутствии симптомов ОРВИ.

В Республиканской клинической больнице временно запрещены консультативные приемы амбулаторных пациентов в стационарных отделениях.

