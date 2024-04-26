В казанских автобусах поставят камеры, которые будут сообщать полиции о нарушениях ПДД

На автобусных линиях №36 и 62 скоро появятся системы фото- и видеофиксации, целью которых будет выявление водителей, создающих препятствия для движения городского транспорта, сообщили в мэрии Казани.

План предусматривает оснащение восьми автобусов данным оборудованием. Установленные камеры будут отслеживать нарушения на полосах для автобусов, а также фиксировать автомобили, припаркованные на остановках или в зонах с дорожным знаком «Остановка запрещена». Данные о нарушениях будут автоматически передаваться в ГИБДД.

Работники комитета по транспорту, службы дорожного контроля и МУП «ПАТП №2» провели инспекцию дорожной сети по маршрутам №36 и 62, уделяя особое внимание состоянию разметки полос для автобусов и наличию знаков 3.27 «Остановка запрещена». Были обнаружены поврежденные и отсутствующие знаки. МКУ «АСУДД» получило задание на восстановление дорожных знаков, необходимых для корректной работы систем фото- и видеофиксации.

Кроме того, системы фото- и видеофиксации уже установлены в автобусах, курсирующих по улицам Глушко, Бигичева, Зорге и Ноксинский Спуск. По данным комитета по транспорту исполкома Казани, на этих участках дорожная сеть уже прошла необходимую проверку.