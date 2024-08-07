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В казанских автобусах планируют ввести бескондукторную систему оплаты проезда
В казанских автобусах планируют ввести бескондукторную систему оплаты проезда по аналогии с троллейбусами. Об этом на XXXI сессии Казанской городской Думы рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
«Мы осторожно подходили к этой теме, изучали ее порядка двух лет и весь текущий год внедряли на базе “Метроэлектротранса”. Было много споров, сомнений, насколько она эффективна будет, но сейчас, переведя на нее 100% подвижного состава, мы можем однозначно сказать, что затраты на оплату труда кондукторов, на начисление, то есть налоги, и не секрет, не все кондукторы чисты на руку с учетом где-то их злоупотребления, они сопоставимы с потерями», – прокомментировал докладчик.
Он также отметил, что новая система уже показывает свою эффективность, поэтому нужно двигаться дальше, внедряя ее и в автобусных парках.
«Планируем это. Сейчас будем в диалоге с частными перевозчиками, прорабатываем на базе ПАТП2. Начнем с него в этом году, завершить планируем в следующем», – заключил Шакиров.
Фото на анонсе: Метроэлектротранс
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