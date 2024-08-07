В казанских автобусах планируют ввести бескондукторную систему оплаты проезда по аналогии с троллейбусами. Об этом на XXXI сессии Казанской городской Думы рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Мы осторожно подходили к этой теме, изучали ее порядка двух лет и весь текущий год внедряли на базе “Метроэлектротранса”. Было много споров, сомнений, насколько она эффективна будет, но сейчас, переведя на нее 100% подвижного состава, мы можем однозначно сказать, что затраты на оплату труда кондукторов, на начисление, то есть налоги, и не секрет, не все кондукторы чисты на руку с учетом где-то их злоупотребления, они сопоставимы с потерями», – прокомментировал докладчик.

Он также отметил, что новая система уже показывает свою эффективность, поэтому нужно двигаться дальше, внедряя ее и в автобусных парках.

«Планируем это. Сейчас будем в диалоге с частными перевозчиками, прорабатываем на базе ПАТП2. Начнем с него в этом году, завершить планируем в следующем», – заключил Шакиров.

Новый способ оплаты начали активно внедрять на маршрутах электротранспорта города в сентябре 2023 года из-за нехватки кондукторов. Для того, чтобы решить проблему с безбилетниками, на линиях усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела Метроэлектротранса.

Фото на анонсе: Метроэлектротранс