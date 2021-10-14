В Казанский собор доставили чудотворную Феодоровскую икону Пресвятой Богородицы

Сегодня в собор Казанской иконы Божией Матери доставили чудотворную Феодоровскую икону Пресвятой Богородицы из Костромы в преддверии торжества в честь Собора Казанских святых, которое пройдет 17 октября.

Фото: © Павел Климчак / ИА «Татар-информ»

Святыню доставляют именно сегодня, так как в этот день традиционно православные всей страны отмечают праздник Покров Пресвятой Богородицы. В основе праздника лежит предание о явлении Богородицы во Влахернском храме в Константинополе в начале X века. По легенде, в то время столица Византии была окружена врагами, однако после явления Божией Матери и ее молитвы, неприятели отступили от города без кровопролития.

Традиционно этот праздник означал окончание сельскохозяйственных работ и наступление зимы. Очень часто именно в этот день наступал первый снег.

Сегодня ещё задолго до торжества в соборе Казанской иконы Божией Матери собралось большое количество прихожан. На входе у всех пришедших измеряли температуру и выдавали защитные маски тем, у кого их не было.

Фото: © Павел Климчак / ИА «Татар-информ»

Праздничную службу возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Чудотворная икона пробудет в Казани до утра 19 октября. Все желающие смогут прийти в любой день и приложиться к чудотворному образу Пресвятой Богородицы.