В Казанский собор будет принесена мироточащая икона «Умягчение злых сердец»

Чудотворная икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» будет пребывать в Казанско-Богородицком мужском монастыре с 14 по 15 марта.

Торжественная встреча образа состоится в Казанском соборе 14 марта в 8.30. Храм в эти дни будет открыт с 8.00 до 19.00.

Мироточить икона начала в 1998 году в день прославления блаженной Матроны Московской. А 12 августа 2000 года, в день трагедии на атомном подводном крейсере «Курск», на образе появились кровоподтеки. После этого кровь на ней стала появляться перед другими трагическими событиями. Со временем верующие начали рассказывать о чудесах, связанных с иконой.

Удивительно, что образ Богородицы «Умягчение злых сердец» был изготовлен полиграфическим способом на предприятии «Софрино» и приобретен в обычной церковной лавке. Известен он не только в России, но и за рубежом. Икона побывала практически во всех крупных городах страны, а также в Америке, Европе, Австралии, на Святой Горе Афон. Мироточение иконы продолжается до сих пор.