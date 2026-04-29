V Казанский молодежный саммит соберет 300 делегатов из 40 стран

С 26 по 30 августа в Татарстане пройдет V Казанский глобальный молодежный саммит, на который приедут 300 делегатов из 40 стран. Основной темой V Казанского глобального молодежного саммита будет «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе республиканского отделения «Движения первых».

Мероприятие объединит экспертов и профильных руководителей ведомств по молодежи, культуре, труду, цифровизации и медиа, образованию и науке по разным составляющим развития образовательных технологий. Это позволит сформировать системный и нестандартный подход к развитию этих направлений и продвижению образовательных продуктов на глобальном уровне.

В программе саммита – сессии о карьере и формах партнерства в сфере образования, открытые диалоги и ток-шоу с международными и федеральными экспертами, дискуссии о моделях воспитания в разных странах, о креативной экономике, о роли ИИ и не только, краш-тесты образовательных проектов.

Часть сессий Саммита будет открыта для всех желающих по предварительной регистрации. Местом встречи станет новый Центр уникального мастерства. Также в программе – Фестиваль современный национальной культуры и Фестиваль науки. Оба развернутся на открытых площадках Казани и будут доступны для горожан и туристов.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.