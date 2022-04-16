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Ру Тат
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Происшествия
16 апреля 2022  13:49
Полина Шевчук

В казанский магазин в жилом доме вызвали пожарных из-за задымления

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В 13.08 на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о задымлении в помещении магазина «Лабаз», расположенного на первом этаже пятиэтажки на улице Белинского. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

До прибытия первых пожарных расчетов из магазина самостоятельно вышел продавец. Покупателей в этот момент в помещении не было. 

Приехавшие по вызову сотрудники ПСЧ №5 выяснили, что произошло короткое замыкание без горения люстры, помещение проветривается.

#короткое замыкание #МЧС РТ
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