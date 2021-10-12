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Ру Тат
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12 октября 2021  15:13
Павел Климчак

В казанский лицей № 182 вызвали пожарных из-за дымящегося аккумулятора для телефона

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Сообщение об инциденте в казанском лицее №182 по улице Арсланова поступило по номеру вызова пожарной охраны 101. В раздевалке лицея, в шкафчике для одежды задымился аккумулятор для зарядки телефона.

До прибытия спецслужб охранник сам избавился от дыма с помощью углекислотного огнетушителя. На улицу самостоятельно эвакуировались 30 человек, никто не пострадал. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#аккумулятор #задымление
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