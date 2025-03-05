В Казани звучат сирены: по всей России проверяют системы оповещения

Сегодня в Татарстане, как и по всей стране, проходят плановые испытания систем оповещения. Сирены включились в 10:43. Корреспонденты «Татар-информа» засняли звучание сирен в Казани.

МЧС предупреждает, что при сигнале тревоги важно оставаться спокойным и не паниковать. Нужно включить телевизор или радио, чтобы узнать подробности.

Сообщать о том, что сигнал не был услышан, не нужно. В ведомстве напомнили, что республиканская система оповещения была создана еще в 1980-е годы и за прошедшее время в республике появились новые жилые районы. Специалисты осведомлены о возможных проблемах с охватом сигнала в некоторых зонах.