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Происшествия 5 марта 2025 10:43

В Казани звучат сирены: по всей России проверяют системы оповещения

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Сегодня в Татарстане, как и по всей стране, проходят плановые испытания систем оповещения. Сирены включились в 10:43. Корреспонденты «Татар-информа» засняли звучание сирен в Казани.

МЧС предупреждает, что при сигнале тревоги важно оставаться спокойным и не паниковать. Нужно включить телевизор или радио, чтобы узнать подробности.

Сообщать о том, что сигнал не был услышан, не нужно. В ведомстве напомнили, что республиканская система оповещения была создана еще в 1980-е годы и за прошедшее время в республике появились новые жилые районы. Специалисты осведомлены о возможных проблемах с охватом сигнала в некоторых зонах.

Фото: скриншот

#проверка системы оповещения #МЧС
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