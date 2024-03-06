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Происшествия 6 марта 2024 10:41

В Казани звучат сирены – МЧС проверяет системы оповещения

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На территории Республики Татарстан проверили систему оповещения населения. Корреспонденты «Татар-информа» засняли звучание сирен в Казани.

Как сообщают в МЧС Татарстана, «Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

Это запланированная проверка, о которой предупреждает МЧС, она проводится дважды в год — в марте и в октябре.

#проверка системы оповещения #МЧС
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