В Казани жителям затопленного дома пришлось ждать ремонт три недели

Жителям затопленного дома №61 на улице Вишневского в Казани пришлось ждать три недели, пока в их дворе начнут ремонт водопровода.

Еще в начале июля здесь прорвало подземные коммуникации. Вода затопила весь двор, парковку и подвал. По словам местных жителей, их двор напоминал курортную зону в центре города. Ремонт начался только 21 июля.

Почему так долго пришлось ждать? И не прорвет ли снова? Ответы на эти вопросы попытался найти корреспондент ТНВ.