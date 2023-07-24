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В Казани жителям затопленного дома пришлось ждать ремонт три недели
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Жителям затопленного дома №61 на улице Вишневского в Казани пришлось ждать три недели, пока в их дворе начнут ремонт водопровода.
Еще в начале июля здесь прорвало подземные коммуникации. Вода затопила весь двор, парковку и подвал. По словам местных жителей, их двор напоминал курортную зону в центре города. Ремонт начался только 21 июля.
Почему так долго пришлось ждать? И не прорвет ли снова? Ответы на эти вопросы попытался найти корреспондент ТНВ.
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