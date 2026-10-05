В Казани жителям почти 700 домов начислят плату за отопление с сентября

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Жителям 689 домов столицы Татарстана, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии, начислят плату за отопление уже начиная с сентября. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«В Татарстане приказом Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ для таких домов установлен порядок начисления платы за отопление исходя из норматива равными долями в течение восьми месяцев – с сентября по апрель. Таким образом, несмотря на начало отопительного периода в октябре, эти дома уже в сентябрьской квитанции получат начисление за отопление», – отметил докладчик.

По словам замруководителя исполкома, это либо дома, где нет технической возможности установить узел учета, либо дома с минимальным потреблением тепла, из-за чего расходы на установку и обслуживание приборов учета сопоставимы с размером платы за отопление.