В Казани жители ЖК «Лето» требуют обезопасить пешеходный переход после ДТП

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Жители жилого комплекса «Лето» в Казани обеспокоились безопасностью пешеходного перехода на улице Анаса Тазетдинова, где на прошлой неделе автомобиль сбил 11-летнего ребенка. Они требуют установки на опасном участке «лежачих полицейских» и ограничения скорости. Об этом сообщается в репортаже «Вести Татарстан».

По словам матери пострадавшего мальчика Алии Сулеймановой, водитель автомобиля отвлекся на телефонный звонок и не заметил ребенка, переходящего дорогу по пешеходному переходу. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Мальчика госпитализировали с многочисленными ушибами. Женщина заметила, что улица Анаса Тазетдинова является оживленной магистралью, по которой проезжают в том числе жители Константиновки и «Светлой Долины».

«Тут очень оживленная трасса. Я хочу, чтобы, в первую очередь, поставили "лежачий полицейский" и светофоры, знаки, которые ограничивают движение до сорока километров в час», — говорит Алия Сулейманова.

В Администрации Советского района Казани сообщили, что рассмотрят инцидент на ближайшем заседании районной комиссии по безопасности дорожного движения в феврале.

«Данное происшествие будет обязательно рассмотрено на ближайшем заседании районной комиссии по безопасности дорожного движения в феврале. Члены комиссии обсудят возможность установки искусственной дорожной неровности на этом участке», – говорится в сообщении.