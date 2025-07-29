В Казани жители улицы Энергетиков обеспокоены массовой гибелью голубей

Жители нескольких домов по улице Энергетиков в Казани бьют тревогу: в их дворах массово гибнут голуби. Обеспокоенные возможной угрозой для здоровья, люди обратились в редакцию с просьбой привлечь внимание к ситуации. По словам очевидцев, десятки мертвых птиц остаются прямо на улице — на капотах автомобилей, тротуарах, газонах и крышах магазинов, об этом сообщает «ГТРК Татарстан».

«Голуби видно не больные, перышки целые и они как-то внезапно умирают в очень большом количестве», — рассказывают местные жители.

На фоне жары и отсутствия оперативной уборки ситуация выглядит особенно тревожно: возле тел птиц кружат мухи, а запах привлекает бездомных животных.

«Их реально очень много, вот я даже выходила из подъезда и их прям очень много, и над ними мухи прям», — делятся горожане.

«Зрелище, конечно, отвратительное, наверное должны быть дворники, которые убирают этот мусор», — возмущаются жители.

На участке возле дома №3 картина повторяется уже четвёртый день подряд — голуби падают с неба прямо на лету, а газоны вокруг усеяны мертвыми птицами. Люди переносят тушки к обочине, но дальнейшие действия остаются неясными.

«Тут рядом рынок продуктовый, а здесь такая антисанитария. Может возникнуть эпидемия же», — добавляют обеспокоенные казанцы.

По словам жителей, дворники ситуацию игнорируют, несмотря на опасения, что причиной мора может быть опасный вирус. В управляющей компании Московского района заявили, что о проблеме не знали, но готовы отреагировать.

«Я не знаю, таких запросов не было. Если там и лежат голуби, их должны были убрать», — прокомментировали в Управляющей компании ЖКХ Московского района.

Для оценки ситуации на место выехали специалисты Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Татарстана. Версию вирусной инфекции пока считают маловероятной, но для подтверждения или опровержения причины специалисты взяли пробы.

«Зачастую в местах массовой гибели птиц обнаруживается потравленное зерно, возможно применяемое при проведении дератизационных работ. В случае обнаружения массового скопления мертвой птицы настоятельно рекомендуем не трогать трупы и не допускать к ним своих домашних питомцев», — пояснили в управлении ветеринарии.